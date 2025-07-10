Пара из Мурманской области зарегистрировала брак на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, фестиваль приурочили ко Дню семьи, любви и верности. В Национальном центре «Россия» масштабный праздник продлится до 10 июля, в эти дни зарегистрируют браки более 200 пар из всех регионов страны.

Супругами из Кольского Заполярья стали Валерий Губин и Ольга Липатова. Они нашли друг друга на сайте знакомств после множества неудачных попыток. Он – капитан медицинской службы в Гаджиево, она – бывший военный, а ныне мастер красоты. Их первая встреча стала началом крепких отношений, основанных на общих ценностях: любви к семье, детям и активному отдыху. Шесть лет совместных походов, ночевок в горах и преодоления трудностей доказали прочность их союза. Теперь они готовы сделать следующий шаг – узаконить свои отношения, уверенные в правильности выбора друг друга.

Свадебный день начался с романтической прогулки на яхтах по Москве-реке, после чего пары и гости направились к Национальному центру «Россия» для торжественной регистрации брака. Особой традицией фестиваля стало зажжение семейных очагов от священного огня, привезённого из Мурома – города святых Петра и Февронии. Этот огонь, хранившийся на ВДНХ, символизирует преемственность семейных ценностей.

Церемонии бракосочетания пар из разных регионов страны также состоялись и 9 июля. Наряду с торжественными событиями для участников фестиваля подготовлена культурно-просветительская программа. С 8 и 10 июля для молодожёнов и их гостей проходят музыкальные концерты, на которых выступают популярные артисты и музыкальные коллективы.

Все желающие могут посетить паблик-токи, где выступают известные историки, журналисты, психологи, музыканты, стилисты, бьюти-мастера и руководители свадебных агентств. Дискуссии об истории свадеб, культуре, семейных ценностях ведут Николай Жаринов, Алексей Чеснаков, Вячеслав Дубынин и другие.

В программе разнообразные мастер-классы, на которых участники могут проявить свои таланты, освоить новые умения. Например, создать замечательные сувениры с сакральным смыслом: куклы «Неразлучники», «Венки счастья» из луговых трав и другие обереги для дома. Или приготовить русское обрядовое блюдо — «банник», то есть свадебный хлеб, зашитый в скатерть. Участников также ждет гастро-представление «Кулинарное искусство», на котором молодожены узнают секреты приготовления традиционных блюд «свадебной» русской кухни.

На фестивале представлена выставка эксклюзивных свадебных костюмов, работы ведущих российских модных домов, воплотивших в тканях высокое искусство.

В программу фестиваля входит встреча Литературного клуба «Что/бы почитать?!». Гости клуба обсуждают книги, посвящённые любви, преданности и семейным отношениям. Модератор — профессор НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Чеснаков.Библиотека» Алексей Чеснаков.

Молодожёны и все желающие, могут посетить тематические экскурсии Национального центра «Россия» по выставкам «Рождение масштаба» и «Путешествие по России». Эти маршруты сквозь призму семьи и любви показывают, как судьбы людей и история страны переплетаются в единый сюжет.

Завершится трёхдневная программа красочной церемонией закрытия II Всероссийского свадебного фестиваля. 10 июля молодожёнов со всей страны будут приветствовать выдающиеся люди, затем состоится музыкальный вечер — концерт-погружение в мир чувств через всенародно любимые русские произведения XX века. Их исполнят солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Диана Казанлиева и лауреат международных конкурсов, художественный руководитель творческого объединения «Овертон» Якуб Суворов под аккомпанемент ведущего концертмейстера Михайловского театра Натальи Дудик.

Фестиваль «Россия. Соединяя сердца» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550125/#&gid=1&pid=1