Парад костюмированных героев, открытый микрофон и уличный спектакль: в Мончегорске пройдёт фестиваль искусства «Табуретка»

В эту субботу в Мончегорске состоится фестиваль «Табуретка». Мероприятие уже в шестой раз организует фонд «Живая классика» в партнёрстве с компанией «Норникель» при содействии администрации города Мончегорска. Центральной площадкой мероприятия станет Городской парк им. Сергея Бровцева.

В 12.00 фестиваль откроет парад костюмированных героев известного дизайнера Елены Басовой. Возле памятника Табуретке запустят открытый микрофон – стихи будут читать как известные поэты, так и начинающие авторы. Целый день для гостей и участников фестиваля будут работать творческие лаборатории, мастер-классы, лекции, зал виртуальной реальности, спортивные площадки с различными играми. Отдельной темой мероприятия стала популяризация богатых культурных традиций коренных народов севера: о традициях саамов северянам расскажут сразу на нескольких тематических площадках.

Подарком для гостей станет представление уличного клоун-театра «Высокие братья». Его артисты – участники различных мировых фестивалей по клоунскому и театральному искусству, победители Международного фестиваля «Comediada-2019».

Специальным гостем фестиваля «Табуретка» станет «Упсала-цирк». Уличный спектакль «Приехали» этого знаменитого хулиганского цирка обращается жанром к площадному искусству, а темой – к самому частому и глубокому вопросу для каждого человека – чего мы ждём от этого мира.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках фестивальной программы в городском центре культуры откроют выставку работ участников индустриального пленэра. В зале пройдет премьера короткометражного фильма, снятого в рамках Кинолаборатории, а затем концерт Школы Стендапа.

Завершится мероприятие встречей с известным актёром Сергеем Селиным.

Подробную программу фестиваля можно найти в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/