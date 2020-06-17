Парад Победы - 24 июня в центре Мурманска будет прекращено движение автотранспорта

Согласно Постановлению администрации города Мурманска в связи с проведением в городе Мурманске праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будут освобождены от транспорта следующие участки:

— площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 00 до 12 часов 24 июня;

— ул. Пушкинская - от ул. Профсоюзов до ул. Воровского - с 00 до 12 часов 24 июня;

— ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской - с 00 до 12 часов 24 июня;

— ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 18 часов 30 минут 23 июня до 12 часов 24 июня;

ул. Ленинградскую - от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна - с 18 часов 30 минут 23 июня до 12 часов 24 июня;

— ул. Профсоюзов - от ул. Софьи Перовской до ул. Коминтерна - с 6 до 12 часов 24 июня;

— просп. Ленина - от ул. Полярные Зори до ул. Карла Либкнехта - с 6 до 12 часов 24 июня;

— ул. Карла Либкнехта - с 00 до 12 часов 24 июня;

— разворотное кольцо общественного транспорта в районе АЗС 7 ПАО «НК «Роснефть-Мурманскнефгепродукт» (ул. Коминтерна, дом 1);

— парковка у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» по ул. Аскольдовцев с 00 до 23 часов 24 июня.

Также будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

— по просп. Ленина - от ул. Полярные Зори до ул. Карла Маркса - с 6 до 12 часов 24 июня;

— по ул. Пушкинской - от ул. Профсоюзов до ул. Воровского - с 6 до 12 часов 24 июня;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской - с 18 часов 30 минут 23 июня до 12 часов 24 июня;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 6 до 12 часов 24 июня;

— по ул. Ленинградской - от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна - с 18 часов 30 минут 23 июня до 12 часов 24 июня;

— по ул. Профсоюзов - с 6 до 12 часов 24 июня;

— по просп. Ленина - от ул. Комсомольской до ул. Карла Маркса - с 8 до 12 часов 24 июня;

— по ул. Академика Книповича - от ул. Шмидта до ул. Полярные Зори - с 8 до 12 часов 24 июня;

— по ул. Марата - от просп. Кирова до просп. Ленина - с 8 до 12 часов 24 июня;

— по парковке у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» по ул. Аскольдовцев с 00 до 23 часов 24 июня.

Также с 9 до 12 часов 24 июня будет запрещено движение всех видов транспорта:

— по просп. Ленина - от ул. Полярные Зори до ул. Карла Маркса;

— по ул. Профсоюзов;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна;

— по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской;

— по ул. Ленинградской - от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна;

— по ул. Академика Книповича - от ул. Шмидта до ул. Полярные Зори;

— по ул. Марата - от просп. Кирова до просп. Ленина.

Кроме того, будет приостановлено движение всех видов транспорта на время прохождения сводной механизированной колонны техники по маршруту к месту проведения мероприятия. По мере прохождения колонны открывать движение транспорта.