Парад Победы прошёл в городе-герое Мурманске

Сегодня в городе-герое Мурманске прошёл традиционный парад войск Мурманского гарнизона и боевой техники в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

За прохождением войск по традиции наблюдали ветераны, труженики тыла, дети войны, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководители областной Думы и администрации города, главы региональных управлений силовых структур. Принимал парад командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов. Командовал парадом заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Дмитрий Украинец.

«Мы в неоплатном долгу перед воинами, защитившими советское Заполярье, не дав захватить стратегический порт и стратегический город Мурманск, отрезать страну от железной дороги. Перед тружениками тыла, которые круглосуточно трудились, производя всё самое необходимое для победы. Перед портовиками, которые за годы Великой Отечественной войны приняли тысячи танков и самолетов для нашего фронта. Перед рыбаками, которые, несмотря на бомбёжки, выходили в море и добывали рыбу для фронта, для страны, а то, что добывали сверх плана, отправляли в блокадный Ленинград. Перед детьми войны, которые совсем в юном возрасте встали за станки и производили гранатометы, снаряды и другое оружие, приближая победу. Сегодня, воспитанные на подвиге народа победителей, наши бойцы мужественно и храбро выполняют задачи в рамках специальной военной операции. И мы безусловно знаем, что очередная победа будет за нами. Никто не забыт, ничто не забыто. Наша ответственность хранить и передавать из поколения эту священную память. С Днём Великой Победы!», – сказал Андрей Чибис.

«Мы отдаём дань глубокой благодарности всем, кто сражался в неравной схватке с врагом, защищая до последнего дыхания Отечество, кто выстоял в героической битве за свободу и независимость нашей Родины, кто днями и ночами ковал победу в тылу. Победа нам досталась очень высокой ценой. Миллионы советских граждан не дожили до этого светлого дня. Память о павших в сражениях и жертвах нацизма навсегда останется в сердцах поколений. Сегодня, как и 80 лет назад, Россия вновь сражается с современными последователями нацизма за своё будущее. Военнослужащие Северного флота, 14-го армейского корпуса в зоне специальной военной операции с честью исполняют свой воинский долг, продолжают дело поколения победителей, свято храня боевые традиции», – сказал командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

Он напомнил, что за героизм, стойкость и мужество более 14 тысяч военнослужащих отмечены государственными наградами, а 20 воинов-североморцев удостоены звания «Герой Российской Федерации».

Старт парада ознаменовала легендарная мелодия композитора Александрова «Священная война». Эта песня на стихи Василия Лебедева-Кумача – символ несокрушимой воли народа, вставшего на защиту Родины и победившего вероломного врага. Знамённая группа, лучшие воины 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова мотострелковой бригады, вынесла на центральную площадь Государственный флаг Российской Федерации и реликвию России – Знамя Победы.

Знамённую группу возглавил командир мотострелкового взвода 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 14 армейского корпуса, кавалер Ордена Мужества гвардии лейтенант Виктор Устьянцев.

В военном параде приняли участие более 1000 военнослужащих Министерства обороны, в том числе участников специальной военной операции, 51 единица военной техники, а также парадные расчёты силовых ведомств и учебных заведений города Мурманска.

Традиционно парад открыла сводная рота барабанщиков Мурманского филиала Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища.

Механизированная колонна включала исторические и современные образцы боевой техники, стоящей на вооружении частей Северного флота.

В её составе – противотанковая самоходная артиллерийская установка периода Второй мировой войны СУ-100, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», танки Т-80 БВМ, комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4», не имеющие аналогов в мире, бронетранспортеры, арктическая техника и другие машины. Возглавил колонну легендарный танк Т-34.

В завершении прохождения военной техники сводный военный оркестр Северного флота исполнил песню композитора Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

Затем в Мурманске состоялось шествие «Бессмертного полка» и торжественный митинг на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/