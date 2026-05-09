Парад Победы в Мурманске. 9 мая 2026 года. Прямая трансляция

9 Мая в городе-герое Мурманске пройдёт Парад Победы. Для северян будет организована онлайн-трансляция. Начало в 10.00.

Участие в параде на площади Пять Углов примут военнослужащие Министерства обороны, парадные расчёты силовых ведомств.

Сразу после прохождения войск стартует традиционная акция «Бессмертный полк». От центра города по проспекту Ленина шествие пройдёт к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», где в полдень завершится торжественным митингом.

В течение дня в центре города запланирована масштабная программа мероприятий, в том числе легкоатлетический пробег и эстафета, концерты различных творческих коллективов, выставка военной техники.

Парады также пройдут в городе морской доблести и столице Северного флота Североморске, городе трудовой славы Кандалакше.

Мероприятия ко Дню Победы запланированы во всех муниципалитетах. Подробная афиша – на портале «Наш Север».

