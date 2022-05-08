Парад Победы в Мурманске: для северян организуют онлайн-трансляцию

9 мая в Мурманске состоится парад Победы. По главной площади пройдут расчеты сил и соединений Северного флота, сотрудники силовых структур и ведомств, студенты МГТУ, юнармейцы и нахимовцы, – всего более 770 человек. В составе механизированной колонны – 62 единицы военной техники: береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», танки Т-80 БВМ, бронетранспортеры, арктическая техника и другие машины. Возглавит колонну легендарный танк Т-34, он провезёт по проспекту копию Знамени Победы, водруженного над поверженным Рейхстагом. Начало парада в 10.00.

В 12.00 торжества продолжит митинг и церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а также воздушный военный парад.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробная программа мероприятий ко Дню Победы опубликована на официальном сайте правительства Мурманской области по ссылке.

У жителей Мурманской области есть возможность увидеть парад Победы, не посещая его. Трансляция будет доступна на YouTube-канале и в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Ссылки на трансляцию будут размещены в аккаунтах губернатора Андрея Чибиса в социальной сети «ВКонтакте» и «Telegram», а также и на сайте «Мурманск – Победа».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/