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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.21 17:00

Парад Победы в Мурманске можно будет посмотреть онлайн

9 мая в самом сердце Мурманска в 10.00 состоится парад Победы. В нём примут участие более 700 военнослужащих (в составе парадных расчётов и экипажей машин) и свыше 200 представителей иных ведомств и организаций. Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34. В состав колонны войдут мотовездеходы АМ-1, бронеавтомобили «Тигр-М», снегоболотоходы ГАЗ-3344, бронетранспортеры БТР-82 АМ, танки Т-80БВМ, автомобили Камаз-5350 со 100-мм противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира» и БПЛА «Гранат», боевые машины БМ-21 РСЗО «Град», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», машины технической помощи МТП-А2, иные образцы боевой техники и вооружения.

У жителей Мурманской области есть возможность увидеть парад Победы, не посещая его. Трансляция будет доступна на YouTube-канале и в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Ссылки на трансляцию также будут размещены в аккаунте губернатора Андрея Чибиса и на сайте «Мурманск - Победа».

Онлайн-трансляции будут организованы в муниципалитетах.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Олег К.
08.05.21 09:14
Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
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