ПАРАД ПОБЕДЫ В МУРМАНСКЕ (онлайн)

9 мая в самом сердце Мурманска в 10.00 начался парад Победы. В нём принимают участие более 700 военнослужащих (в составе парадных расчётов и экипажей машин) и свыше 200 представителей иных ведомств и организаций.

Механизированную колонну возглавляет легендарный танк Т-34. В составе праздничной колонны мотовездеходы АМ-1, бронеавтомобили «Тигр-М», снегоболотоходы ГАЗ-3344, бронетранспортеры БТР-82 АМ, танки Т-80БВМ, автомобили Камаз-5350 со 100-мм противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира» и БПЛА «Гранат», боевые машины БМ-21 РСЗО «Град», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», машины технической помощи МТП-А2, иные образцы боевой техники и вооружения.