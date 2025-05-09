Парад Победы в Мурманской области: для северян организуют онлайн-трансляцию

9 мая в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе-герое Мурманске и в столице Северного флота Североморске состоятся Парады Победы, а в Кандалакше – праздничное шествие, онлайн-трансляцию которых могут увидеть все желающие.

В Мурманске в Параде Победы примут участие военнослужащие Министерства обороны, а также парадные расчёты силовых ведомств и учебных заведений.

Флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы, водружённого над поверженным Рейхстагом, пронесут военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады Ленинградского военного округа.

Механизированная колонна включает 51 единицу исторических и современных образцов боевой техники, стоящей на вооружении частей Северного флота. В её составе – противотанковая самоходная артиллерийская установка периода Второй мировой войны СУ-100, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», танки Т-80 БВМ, комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4», не имеющие аналогов в мире, бронетранспортёры, арктическая техника и другие машины. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

Начало парада в 10.00

Сразу после в традиционном формате стартует «Бессмертный полк»: шествие пройдёт к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и завершится там торжественным митингом. Начало митинга в 12.00.

У жителей Мурманской области есть возможность увидеть парад Победы, не посещая его. Трансляция будет доступна в официальной группе правительства Мурманской области. Ссылки на трансляцию также будут размещены в аккаунтах губернатора Андрея Чибиса в социальных сетях. Также прямые включения с Парада Победы в Мурманске будут показывать телеканалы холдинга «ВГТРК».

Подробная программа мероприятий ко Дню Победы в муниципалитетах Мурманской области опубликована на портале «Наш Север», а также на официальных страницах городских администраций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/