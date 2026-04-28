Парады, шествие «Бессмертного полка», выставка кораблей и народные гулянья: утверждена программа празднования Дня Победы в Кольском Заполярье

В Мурманской области завершается подготовка к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Масштабная программа из 94 ключевых мероприятий утверждена губернатором Андреем Чибисом, всего в регионе с 1 по 9 мая пройдёт более 300 событий — культурно-досуговых, памятных, просветительских и спортивных.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера подробный доклад на оперативном совещании представила заместитель губернатора Анна Головина.

«Ожидается, что участниками торжеств станут свыше 170 тысяч жителей и гостей Кольского Заполярья. Несомненно, главные герои празднования 81-й годовщины Великой Отечественной войны – ветераны и приравненные к ним категории граждан. Сегодня в Заполярье проживает 541 человек. Каждый получит единовременную выплату 80 тысяч рублей. Кроме того, с этого года по вашему поручению, Андрей Владимирович, выплата детям войны увеличена до 5 тысяч рублей— поддержку получат более 15 тысяч человек», – отметила Анна Головина.

Традиционно в дни празднования 9 Мая в больших и малых населенных пунктах Мурманской области пройдут торжественные митинги и шествия «Бессмертного полка». Все муниципальные образования региона присоединились к всенародным федеральным проектам: «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Письмо ветерану» и «Диктант Победы».

«Парады пройдут в городе-герое Мурманске, городе трудовой доблести и славы – в Кандалакше и главной базе Северного флота Североморске. В этом году военная техника по площади проходить не будет. Но для жителей организуют специальные выставки. Завершатся торжества в День Победы праздничными салютами в Мурманске, Североморске и Мончегорске», – сказала вице-губернатор.

3 мая на площадках Долины Славы пройдёт традиционное торжественное мероприятие с проведением митинга, шествия воинских частей Северного флота и участников памятно-мемориальных мероприятий. С 7 по 10 мая на Морском вокзале Мурманска будет работать выставка кораблей. Посетить их с экскурсией жители и гости региона смогут 8 и 9 мая. Время работы экспозиции: с 10.00 до 18.00.

Анна Головина отметила, что в преддверии праздника во всех муниципальных образованиях проведут мероприятия по благоустройству воинских захоронений и мемориалов. За 261 объектом закреплено шефство предприятий, образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. Создано 134 временных рабочих места.

Кроме того, в год 81-летия Великой Победы во всех образовательных организациях региона пройдет порядка 900 памятно-мемориальных мероприятий с охватом 105 тысяч человек: классные часы, уроки мужества, военно-спортивные состязания, историко-патриотические квесты. 7 мая откроется новая «Парта Героя» в Заполярном в Доме детского творчества №2 и муралы в Ковдорском политехническом колледже, Кольском медицинском колледже и Центре образования «Лапландия» в Мурманске. Всего в регионе уже установлено 202 парты и открыто 109 муралов.

Ключевым событием культурной программы станет торжественное мероприятие 8 мая в областном Дворце культуры имени Кирова. Особым подарком для всех гостей – выступление легендарного Ансамбля песни и пляски Северного флота и лучших творческих коллективов Мурманской области.

Областные учреждения культуры также подготовили специальную программу: 2 мая театр кукол покажет спектакль «Мы выдержим! Мы выстоим! Дождемся!» самодеятельного коллектива из Заполярного; 9 мая в краеведческом музее пройдут театрализованные экскурсии «Север помнит» с участием артистов драмтеатра; передвижная выставка «Поезд Победы» состоится 17–20 мая в Мурманске, 21 мая в Апатитах и 22 мая в Кандалакше.

