«Параллели добра» - новый цикл видеорепортажей, подготовленный телерадиоцентром гимназии №8 г. Мурманска

Несмотря на лето, юным корреспондентам есть, что рассказать.

Несмотря на лето, юным корреспондентам есть, что рассказать.

В настоящее время в гимназии идёт масштабный ремонт фасада. Он стал возможен благодаря АО «Мурманский морской торговый порт», который шефствует над гимназией. Также в учебном заведении меняют окна, проверяют и готовят к новому учебному году все действующие системы.

Эти важные события в жизни гимназии, которая в следующем году отметит свое 55-летие, стали поводом для того, чтобы вспомнить яркие события из истории учебного заведения и протянуть сквозь время ниточку добрых дел, которые объединяют поколения.

Авторы цикла – ученики и педагоги гимназии №8 г. Мурманска.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239260