«Параллели добра»: гимназисты мечтают попасть в порт

Гостем программы «Параллели добра» стала Ксения Холмова - выпускница транспортно-логистического класса, которая уже трудится в АО «ММТП» кладовщиком в складской группе грузового района №1.

Пресс-служба АО «Мурманский морской торговый порт» в соцсети «ВКонтакте» разместило небольшой видеосюжет о приключениях гимназистов, которые сегодня хотят узнать больше про градообразующее предприятие города-героя. На этот раз ребятам рассказывают о том, что такое транспортно-логистический класс, как туда попасть и можно ли затем трудоустроиться в порт.

Гостем программы «Параллели добра» стала Ксения Холмова - выпускница транспортно-логистического класса, которая уже трудится в АО «ММТП» кладовщиком в складской группе грузового района №1.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239268