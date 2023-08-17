Мурманская область. Арктика (16+)17.08.23 12:15
«Параллели добра»: гимназисты мечтают попасть в порт
Гостем программы «Параллели добра» стала Ксения Холмова - выпускница транспортно-логистического класса, которая уже трудится в АО «ММТП» кладовщиком в складской группе грузового района №1.
Пресс-служба АО «Мурманский морской торговый порт» в соцсети «ВКонтакте» разместило небольшой видеосюжет о приключениях гимназистов, которые сегодня хотят узнать больше про градообразующее предприятие города-героя. На этот раз ребятам рассказывают о том, что такое транспортно-логистический класс, как туда попасть и можно ли затем трудоустроиться в порт.
Гостем программы «Параллели добра» стала Ксения Холмова - выпускница транспортно-логистического класса, которая уже трудится в АО «ММТП» кладовщиком в складской группе грузового района №1.
Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239268
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