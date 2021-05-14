Параметры бюджетов ЗАТО Александровск и Заозерск рассмотрели на выездных совещаниях

Под руководством и.о. министра финансов региона Михаила Селезнева состоялись выездные совещания по рассмотрению параметров бюджетов закрытых административно-территориальных образований Александровск и город Заозерск. В них приняли участие глава ЗАТО Александровск Семен Кауров, начальник финансового органа ЗАТО Александровск Наталья Василюк, глава ЗАТО г.Заозерск Ильяс Мазитов, начальник финансового органа Заозерска Елена Водонаева.

Представители администраций рассказали о подходах к формированию местных бюджетов на 2021 год, доходных источниках, основных направлениях расходов и перспективах развития муниципальных образований, в том числе в рамках программы реновации ЗАТО. Бюджеты сформированы с соблюдением положений законодательства и с учетом исполнения обязательств, принятых в рамках заключенных соглашений с Минфином России и Минфином области.

Как сообщает региональное Министерство финансов, по итогам совещаний органам местного самоуправления рекомендовано продолжить работу по снижению недоимки и дебиторской задолженности, осуществлять мониторинг налоговых поступлений в бюджет, обеспечить своевременное финансирование первоочередных расходных обязательств.