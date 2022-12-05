Парит, но не птица: после вмешательства активистов ОНФ в Росляково отремонтировали трубу с поврежденной теплоизоляцией

В домах Росляково стало теплее: сотрудники АО «Мурманэнергосбыт» выполнили работы по восстановлению теплоизоляции надземного трубопровода неподалеку от дома № 2 по ул. Зелёной.

Этот объект общественники выявили ещё весной в ходе всероссийского мониторинга «С теплом – труба». Тогда в энергосбытовой компании сообщили, что работы завершат до 31 августа 2022 г. Жители соседних домов вспоминают, что процесс шёл, но труба с наступлением морозов по-прежнему находилась в ненормативном состоянии. После того, как все сроки вышли, представители президентского движения обратились в прокуратуру, и спустя месяц участок, наконец, перестал парить.

Другой фрагмент сети с поврежденной теплоизоляцией в жилом районе Росляково Мурманска, находящий под пристальным вниманием общественников, расположен в районе домов №13 и №19 по ул. Молодёжной. Представители Народного фронта также попросили надзорное ведомство провести проверку и при наличии нарушений принять меры по их устранению.

Аналогичный мониторинг проводился и в других районах Мурманска. По его итогам большая часть выявленных поврежденных участков тепловых трасс надземного типа была отремонтирована.

«Зачастую до 50% транспортируемого тепла не доходит до конечного потребителя из-за нарушения или отсутствия теплоизоляции. До конца года мы проведем контрольный мониторинг ранее проверенных объектов. В следующем году работа по выявлению участков с поврежденной теплоизоляцией также будет продолжена», - прокомментировала ситуацию сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Анна Калита.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.