Парк новых возможностей в Заполярном стал излюбленным круглогодичным местом отдыха жителей

частвовали в программе «Норникеля» «Мир новых возможностей», где представили концепцию преображения территории пустыря, и получили поддержку. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», где финансирование предусматривалось из федерального, областного и местного бюджетов, проект получил дополнительную поддержку и развитие. Этим летом мы установим сборную уличную сцену. Особое внимание – озеленению парка. У нас сложилась такая добрая традиция: летом градообразующее предприятие АО «Кольская ГМК» закупает саженцы для этой территории, и во время общегородского субботника мы их высаживаем», – отметила председатель Совета депутатов Печенгского муниципального округа Любовь Черепанова.

В 2021 году в Заполярном в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят «Тропу здоровья» и территорию, прилегающую к городскому озеру. Проект в 2020 году победил во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений и включает в себя обустройство набережной, зоны для пикника, спортивных и игровых площадок, островка для занятий с собаками. Разным группам населения будет обеспечена доступность этой территории за чертой городских построек на берегу озера. «Тропа здоровья» станет местом для отдыха и занятий спортом, проведения городских мероприятий.

Напомним, каждый северянин может принять участие в вопросах формирования современной городской среды. По 30 мая на специально созданной платформе 51.gorodsreda.ru проходит голосование по выбору проектов и объектов благоустройства, которые будут реализованы уже в 2022 году. Участвовать могут россияне в возрасте от 14 лет. Тем, кто не пользуется интернетом, помогут проголосовать волонтеры. На голосование выдвинуты объекты и проекты в 12 муниципальных образованиях Кольского Заполярья: ЗАТО Александровск и Североморск, Ловозере, Оленегорске, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском районе, Печенгском муниципальном округе.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в Мурманской области работает горячая линия по вопросам электронного голосования за объекты благоустройства 2022 года. Операторы принимают звонки по номеру (8152) 56-65-64 ежедневно с 9.00 до 21.00. Северян консультируют по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, рассказывают о том, как можно внести свой вклад в развитие своего города.