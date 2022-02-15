Парк общественного транспорта в Североморске полностью обновлён в рамках региональной программы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера в ходе оперативного совещания обратил внимание на то, что парк общественного транспорта в ЗАТО г.Североморск полностью обновлен в рамках региональной программы.

Сегодня уже на 10 автобусных маршрутах ЗАТО, включая самый востребованный, Североморск-Мурманск, начнёт работу новый транспорт. Последний произведённый в 2019 году автобус отработал завершающую смену на регулируемом межмуниципальном маршруте №105, далее его заменит в работе новый автобус. Все остальные маршруты ЗАТО также будут обслуживать 17 единиц транспорта, сошедшего с конвейера в декабре 2021 года, из них 9 автобусов выйдут на 105-й маршрут.

«С сегодняшнего дня парк общественного транспорта главной базы Северного флота станет самым молодым в Мурманской области. Я за эту работу коллег из регионального Минтранса благодарю, и прошу внимательно и четко отследить, как эти маршруты будут функционировать. И конечно, те планы по модернизации общественного транспорта, о которых мы договорились, в этом году в обязательном порядке нужно активно реализовать», – подчеркнул глава региона.

ЗАТО г.Североморск стал первым муниципалитетом, в котором полностью выполнена программа обновления парка пассажирского транспорта, работающего на регулируемых социально значимых маршрутах. Все новые автобусы были приобретены при поддержке областного бюджета.

Напомним, программа обновления парка пассажирского транспорта Мурманской области запущена в конце 2021 года. Этот процесс стал более управляемым после передачи полномочий по организации пассажирских перевозок на региональный уровень. Всего в 2021 году было закуплено 90 новых автобусов и троллейбусов, в том числе первый троллейбус с увеличенным автономным ходом. На обновление только из областного бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Все это помогло обновить порядка 12% парка общественного транспорта региона.

Программа набирает обороты: самое масштабное обновление в истории общественного транспорта Мурманской области запланировано на 2022-2023 годы, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439956/#&gid=1&pid=1