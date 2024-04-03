Парк перегрузочной и вспомогательной техники рыбного порта пополнился новыми электропогрузчиками

В рамках программы обновления перегрузочной техники АО «Мурманский морской рыбный порт» закупил 7 электропогрузчиков марки SHANN, JAC. Из них первые пять единиц, предназначенных для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на холодильниках, уже прибыли в порт.

Ещё два электропогрузчика, изготавливаемые по спецзаказу для работы в стесненных условиях судовых трюмов, ожидаются в июне текущего года.

Как сообщает пресс-служба АО «ММРП», обновление перегрузочного оборудования порта является долгосрочной программой Мурманского рыбного порта, которая позволит последовательно заменить устаревшую технику порта на современную, более высокопроизводительную и технологичную, и повысить качество оказываемых услуг.

Кроме того, в марте в порт прибыла новая комбинированная дорожная машина на базе «ГАЗ NEXT».

Новая специализированная техника позволит порту обеспечить содержание внутрипортовых дорогу в чистоте летом и уборку снега в зимнее время, а также оказывать соответствующие услуги предприятиям города, согласно действующего прейскуранта.

Фото: https://mmrp.ru/news/70/park-peregruzochnoy-i-vspomogatelnoy-tekhniki-rybnogo-porta-popolnilsya-novymi-mashinami/