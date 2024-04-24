Парк спецтехники Мурманского балкерного терминала НТК пополнился новым фронтальным погрузчиком LiuGong 890H

14 докеров комплекса минеральных удобрений уже прошли обучение по эксплуатации, именно они и будут работать на новой спецтехнике. Как рассказали работники МБТ, по специфике управления погрузчик ничем не отличается от эксплуатировавшегося ранее, есть некоторые отличия в расположении рычагов и в работе оборудования, но это уже дело привычки.

В Мурманский балкерный терминал НТК поступил новый фронтальный погрузчик LiuGong 890H грузоподъёмностью до 9 тонн и объёмом ковша 8 кубических метров. По утверждению производителя, машина способна работать до 24 часов в сутки. Это первый погрузчик китайского производства в МБТ.

Новая техника будет задействована на складах комплекса минеральных удобрений. Его задача – погрузка минеральных удобрений на конвейерную линию. Китайский «новичок» займёт место выведенного из эксплуатации и выработавшего свой ресурс ковшового погрузчика с аналогичными характеристиками. Машина адаптирована и оснащена «арктическим пакетом» комплектующих для работы в условиях Крайнего Севера, поэтому низкие температуры ему не страшны.

14 докеров комплекса минеральных удобрений уже прошли обучение по эксплуатации, именно они и будут работать на новой спецтехнике. Как рассказали работники МБТ, по специфике управления погрузчик ничем не отличается от эксплуатировавшегося ранее, есть некоторые отличия в расположении рычагов и в работе оборудования, но это уже дело привычки.

Наряду с надёжностью, особые требования предъявлялись и к эргономике машины, чтобы людям было удобно и комфортно работать на этой технике. Кабина погрузчика оснащена устройством удаления пыли, сидением с пневматической подвеской, обогревом и кондиционером.

Фото и видео: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254768%2Fwall-149919532_3818