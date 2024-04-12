Парк техники муниципальных образований пополняется новыми коммунальными машинами

Правительство Мурманской области продолжает выделять средства муниципалитетам на закупку необходимой коммунальной техники. Финансирование проходит по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана развития региона «На Севере – жить».

Из 10 запланированных единиц одна вакуумная подметально-уборочная машина уже доставлена в Видяево, вторая на пути в ЗАТО Александровск. Печенгский округ получил самосвал.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, новые универсальные коммунальные машины очень маневренные благодаря компактным габаритам, а также могут работать независимо от сезона.

Фото: https://gov-murman.ru