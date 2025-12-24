Парк техники регионального центра лесного и экологического контроля пополнился четырьмя новыми автомобилями марки «УАЗ»

Четыре новых автомобиля повышенной проходимости марки «УАЗ» российского производства поступили в распоряжение регионального центра лесного и экологического контроля благодаря финансовой поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за счёт средств областного бюджета.

Основная цель обновления автопарка – повышение оперативности и эффективности реагирования инспекторов на нарушения природоохранного законодательства в труднодоступных районах области.

Приоритетным направлением деятельности Регионального центра является охрана водных биоресурсов региона, включая борьбу с браконьерством. Новая техника будет задействована для патрулирования ключевых рек региона, таких как Печенга, Титовка, Ура, Западная Лица, Кола, Воронья, Варзуга, Колвица и Умба, которые обладают уникальной экологической ценностью как места нереста ценных пород лососевых рыб.

Кроме того, сотрудники учреждения выполняют задачи федерального государственного охотничьего надзора на территории площадью около 14 миллионов гектаров. Удалённость охотничьих угодий от инфраструктуры требует наличия надёжной и высокопроходимой техники, способной работать в сложных климатических и дорожных условиях Кольского полуострова.

«Поддержание высокого уровня оснащённости инспекторов, охраняющих природу в суровых условиях Заполярья – наша прямая обязанность. Новая специальная техника позволит государственным инспекторам оперативнее и эффективнее выполнять свою работу, пресекать правонарушения и проводить необходимые контрольные мероприятия», – отметил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Банников.

Как отмечает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, новое оборудование имеет высокую значимость для успешного исполнения поставленных задач в рамках реализации Стратегического плана развития Мурманской области до 2030 года «На Севере – Жить!» и достижения целей устойчивого социально-экономического развития региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559672/#&gid=1&pid=1