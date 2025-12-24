Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ruГубернатор Андрей Чибис вручил главе регионального парламента Сергею Дубовому Орден Дружбы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.12.25 11:30

Парк техники регионального центра лесного и экологического контроля пополнился четырьмя новыми автомобилями марки «УАЗ»

Четыре новых автомобиля повышенной проходимости марки «УАЗ» российского производства поступили в распоряжение регионального центра лесного и экологического контроля благодаря финансовой поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за счёт средств областного бюджета.

Основная цель обновления автопарка – повышение оперативности и эффективности реагирования инспекторов на нарушения природоохранного законодательства в труднодоступных районах области.

Приоритетным направлением деятельности Регионального центра является охрана водных биоресурсов региона, включая борьбу с браконьерством. Новая техника будет задействована для патрулирования ключевых рек региона, таких как Печенга, Титовка, Ура, Западная Лица, Кола, Воронья, Варзуга, Колвица и Умба, которые обладают уникальной экологической ценностью как места нереста ценных пород лососевых рыб.

Кроме того, сотрудники учреждения выполняют задачи федерального государственного охотничьего надзора на территории площадью около 14 миллионов гектаров. Удалённость охотничьих угодий от инфраструктуры требует наличия надёжной и высокопроходимой техники, способной работать в сложных климатических и дорожных условиях Кольского полуострова.

«Поддержание высокого уровня оснащённости инспекторов, охраняющих природу в суровых условиях Заполярья – наша прямая обязанность. Новая специальная техника позволит государственным инспекторам оперативнее и эффективнее выполнять свою работу, пресекать правонарушения и проводить необходимые контрольные мероприятия», – отметил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Банников.

Как отмечает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, новое оборудование имеет высокую значимость для успешного исполнения поставленных задач в рамках реализации Стратегического плана развития Мурманской области до 2030 года «На Севере – Жить!» и достижения целей устойчивого социально-экономического развития региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559672/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:05«Елочка, гори!». Развлекательная программа (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство компаний России планируют индексацию зарплат в 2026 году-PRO Валюту (16+)Доллар снижается к иене, стабилен к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»