Парк техники рудника «Северный» Кольской ГМК пополнился новым оборудованием

Одно из последних приобретений - самоходная машина финской фирмы «Normet» для осмотра и крепления горных выработок. Она используется при установке железобетонных штанг и анкерной крепи в сводах горных выработок, в целях удержания кровли в статическом положении.

Ещё три самоходных машины, поступившие в распоряжение горняков «Северного», будут задействованы на всех этапах проходки - от взрывных работ до укрепления горных выработок. Вся поступившая техника имеет улучшенные характеристики и была произведена, в соответствии с пожеланиями горняков.

Так, самоходная торкрет-установка для крепления горных выработок «Spraymec LF050DC» имеет автономный ход и её не нужно подключать к электричеству. Это позволяет наносить торкрет-смесь на участках рудника, не оборудованных электрокоммуникациями. Ещё одна машина – «Utilift MF540» оборудована ножничным подъёмником и предназначена для обеспечения безопасности монтажных работ под землей.

Горняцкий автопарк также пополнила зарядная машина «Charmec MF 505B». Она будет уже 4-м подобным агрегатом на участке взрывных работ, но в улучшенной версии. В ближайшее время новую самоходку доукомплектуют дополнительным оборудованием.

Как сообщает пресс-служба КГМК, переоснащение производства – одна из приоритетных задач «Норникеля». Систематически обновляя технику, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса. Всего в 2021 году Кольская ГМК планирует приобрести около 6,8 тысячи единиц различного оборудования на сумму 4 млрд рублей.