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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.20 15:45

Парковка у контейнерных площадок запрещена в ряде муниципалитетов Мурманской области

В ряде муниципалитетов Мурманской области запрещены остановка, стоянка и маневрирование автомобилей, препятствующих проезду мусороуборочных машин, об этом сообщает региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Требование официально закреплено в правилах благоустройства Мурманска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Заозерска, Островного, Североморска, Зеленоборского, Молочного, Мурмашей, Пушного и Ревды.

Парковка в непосредственной близости к контейнерной площадке зачастую осложняет доступ к ним и самих жителей домов.

Если подход к мусорным бакам заблокирован или ограничен, необходимо обратиться к участковому уполномоченному полиции с заявлением, приложив доказательства того, что допущено нарушение – сфотографировать машину, ее номер, указать точное время, час и место (адрес), где допущено нарушение.

За парковку в непосредственной близости от контейнерных площадок автовладельцу грозит административное наказание: при первом правонарушении – предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном – от 3 до 5 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, взыскание с должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 20 до 50 тысяч рублей, с юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 30 до 300 тысяч рублей.

 

 

 

 

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