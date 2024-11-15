Парламентарии и представители экспертного сообщества продолжают работу над Стратегией реализации молодёжной политики

Комитет Государственной Думы по молодёжной политике совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи 13 ноября провёл парламентские слушания на тему «Стратегия реализации молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года и национальный проект «Молодёжь и дети».

Депутат регионального парламента Герман Иванов, председатель Общественной молодёжной палаты Павел Хлопонин и представитель областного комитета молодёжной политики Екатерина Озерова приняли участие в мероприятии в режиме ВКС.

Как отметил Герман Иванов, Мурманская областная Дума активно участвовала в работе над Стратегией на этапе её формирования.

- Документ утверждён в августе текущего года, теперь наша задача - доработать механизмы реализации и план мероприятий, - сказал депутат. - Кроме того, прошедшие слушания были посвящены ещё одному важнейшему событию – запуску в 2025 году нового Национального проекта «Молодёжь и дети», который включает девять федеральных проектов, объединяющих все меры поддержки детей и молодёжи.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31186/