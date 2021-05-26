Парламентарии обсудили информацию о кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Мурманской области

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по социальной политике и охране здоровья, под председательством Надежды Максимовой Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области и Министерство здравоохранения региона проинформировали о просроченной кредиторской задолженности областных лечебных учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках системы обязательного медицинского страхования в 2020 году и текущем периоде 2021 года.

Прозвучало, что в прошлом году из областного бюджета для погашения кредиторской заложенности было направлено более полумиллиарда рублей, и к 1 января 2021 года сумма долга сократилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К началу текущего года просроченная кредиторская задолженность учреждений здравоохранения региона составила 270 миллионов рублей и наблюдается тенденция к увеличению этой суммы.

Среди возможных причин образования задолженности отмечается необходимость сохранения уровня заработной платы отдельных категорий медперсонала, а также невыполнение некоторыми учреждениями планового задания по объёмам медпомощи в прошлые периоды. Кроме того, среди причин названы расходы учреждений по содержанию неиспользуемого недвижимого имущества и необходимость уплаты за него имущественного и земельного налогов.

Парламентарии обсудили предложения Министерства здравоохранения Мурманской области по финансовому оздоровлению медицинских учреждений. В частности, предложено рекомендовать муниципальным образованиям освободить государственные областные учреждения здравоохранения от уплаты земельного налога.

– Мы предложим муниципальным образованиям пойти навстречу – это один из выходов. Субсидии из областного бюджета на погашение кредиторской задолженности оказывают временный эффект, но в целом проблемы не решают. Нам предстоит большая совместная работа по поиску выхода из этой ситуации, – подчеркнула Надежда Максимова.

Комитет решил принять прозвучавшую информацию к сведению и предложить региональному правительству разработать механизм возмещения налога на имущество для областных учреждений здравоохранения, а также рассмотреть вопрос о предоставлении средств областного бюджета из резервного фонда правительства Мурманской области на погашение задолженности за медицинскую помощь, оказанную в 2020 году, и не обеспеченную субвенциями из Федерального Фонда обязательного медицинского страхования. Муниципальным образованиям рекомендовано освободить областные медицинские учреждения от уплаты земельного налога.