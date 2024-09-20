Парламентарии обсудили изменения в региональное законодательство о государственных гарантиях и компенсациях для работников, приезжающих в Мурманскую область

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. В центре внимания – проект закона, который позволяет гражданам, переехавшим в Мурманскую область из других регионов, получать компенсацию расходов, связанных с переездом не только тем, кто уже заключил трудовой договор до прибытия в Мурманскую область, но и лицам, которые оформили трудовые отношения с работодателем в течение шестидесяти календарных дней после переезда.

Как было отмечено во время обсуждения, сейчас в российском законодательстве отсутствует понятие «предварительный» трудовой договор, поэтому новые работники из других регионов иногда лишаются компенсаций.

Есть определенная правовая коллизия в законодательстве, поэтому её необходимо устранить, прописав в законе, что не зависимо от места и времени заключения договора, каждый будет иметь право на эту компенсацию. Правда, речь идёт только об организациях, которые финансируются из областного бюджета и о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

Но, как это часто бывает, правовая норма должна будет «переехать» в нормативные правовые акты, в том числе муниципальных образований.

Что касается негосударственного сектора экономики, то здесь ситуация более сложная. Это будет зависеть от работодателя и от того, как данная ситуация регламентирована локальным нормативно-правовым актом, а именно коллективным договором.

Комитет поддержал законопроект и рекомендовал областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30780/