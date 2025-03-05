Парламентарии обсудили меры по развитию регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом

Этот вопрос был 3 марта в повестке заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, который провели заместители сопредседателей Совета, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

В режиме заседании в режиме ВКС участвовали глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Артур Попов.

Работа по организации перевозок общественным транспортом требует комплексного подхода. В числе важных задач - обновление транспорта, повышение качества перевозки пассажиров. Отдельно заострялось внимание на обеспечение транспортной доступности жителей районов Дальнего Востока и Севера, создании транспортной инфраструктуры, подготовке кадров для работы в общественном транспорте.

Сергей Дубовой отметил необходимость развития городского пассажирского электротранспорта и возможность разработки соответствующей программы на федеральном уровне. Вопрос за последние два года несколько раз обсуждался на парламентских слушаниях в Государственной Думе ФС РФ.

- В настоящее время существует острая необходимость в комплексном развитии всех составляющих электротранспортной отрасли, не только в части приобретения нового подвижного состава, но и обновления ремонтно-технической базы, реконструкции и развития объектов транспортной инфраструктуры. Создание условий для комплексного развития городского электрического транспорта позволит обеспечить устойчивое, стабильное функционирование транспортного комплекса, повысить безопасность и улучшить качество предоставляемых транспортных услуг.

По итогам обсуждения вопроса будет сформирована рабочая группа с участием законодателей, представителей профильных министерств и регионов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31940/