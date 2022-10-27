Парламентарии обсудили меры поддержки семей военнослужащих

Профильный комитет Государственной Думы 26 октября провёл совещание по вопросам молодёжной политики с молодёжными парламентами субъектов России.

В режиме видеоконференции в нём приняли участие председатель комитета областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова, депутаты регионального парламента Анна Гришко и Герман Иванов, председатель Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе Елена Трапезникова.

Участники обсудили деятельность Российского движения детей и молодёжи в регионах, меры поддержки и адаптации вернувшихся из зоны СВО военнослужащих, а также повышение престижа службы в армии.

Шла речь и о поддержке инициатив проектов «Места для молодёжи» и «Доверяй, играя».

Анна Гришко и Елена Трапезникова внесли предложение о создании на государственном уровне консолидированной системы работы с молодыми семьями, включающую помимо мер социальной поддержки и всестороннюю помощь – консультативную, юридическую и психологическую.

Участники совещания инициативу поддержали, вопрос будет прорабатываться.

Кроме того, Анна Гришко заострила внимание на работе с семьями мобилизованных и участников специальной военной операции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24888/