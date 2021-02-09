На очередном заседании комитета Думы по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2021 год. Во время обсуждения прозвучало, что в этом году планируется рассмотреть порядка 70 законопроектов.

Основные направления законопроектной деятельности затрагивают социальную сферу, государственное управление, экономическую политику и здравоохранение. Два законопроекта планируется внести в Государственную Думу РФ в порядке законодательной инициативы. Комитет решил рекомендовать областной Думе принять Программу за основу.

– Этот документ не догма, это примерный план, которого мы будем придерживаться в своей работе в текущем году. Комитет решил рекомендовать областной Думе дать время субъектам законодательной инициативы до 5 марта, чтобы они могли внести свои предложения, – отметил Владимир Мищенко. – Мы ожидаем, что в этом году около 40 законопроектов внесёт губернатор области, некоторые из них уже находятся на рассмотрении в Думе. Авторами законопроектов также выступят депутаты областной Думы, представительные органы муниципальных образований региона, а также прокурор Мурманской области.

Кроме того, комитет поддержал и рекомендовал областной Думе принять в первом чтении и окончательной редакции изменения в региональное законодательство о государственной гражданской службе и о защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Речь идёт о приведении областных законов в соответствие с федеральным законодательством в части того, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащим Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.