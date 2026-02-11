Парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год

Вчера в Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко подвели итоги законопроектной деятельности Думы в 2025 году и обсудили планы на 2026 год.

Основные направления законопроектной деятельности регионального парламента в текущем году затрагивают социальную сферу, государственное управление, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, экономическую политику, образование и здравоохранение – предварительно порядка 60 законопроектов. Пять законопроектов планируется внести в Государственную Думу РФ.

– Подготовка программы законопроектной деятельности – это серьёзная работа, в которой участвуют все субъекты законодательной инициативы – депутаты областной Думы, фракции, профильные министерства, региональное правительство, избирательная комиссия Мурманской области, прокуратура, представительные органы муниципальных образований, – отметил Владимир Мищенко. – Опыт предыдущих лет показывает, что количество рассмотренных законопроектов к концу года увеличивается примерно вдвое. В прошлом году Дума приняла 97 законов, которые уже вступили в силу, и значительная часть касаются социальной сферы – поддержка участников СВО и членов их семей, педагогов и врачей, семей с детьми. Мы ожидаем, что, следуя сложившейся практике, большую часть законопроектов внесёт губернатор области. В этом году активное участие в формировании примерной программы приняли представители муниципалитетов, в частности, советы депутатов Североморска, Мурманска и Кандалакшского округа, которые планируют внести законопроекты в порядке законодательной инициативы.

Владимир Мищенко подчеркнул, что в текущем году парламентариям предстоит серьёзная работа. В центре внимания традиционно законопроекты социальной сферы, которые составляют четвёртую часть от общего количества проектов законов, включённых в примерную программу. Среди них – проекты, вносящие изменения в законы «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области», «О молодёжной политике в Мурманской области». «О социальной защите и мерах поддержки инвалидов в Мурманской области», «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников» и другие.

Комитет решил рекомендовать областной Думе утвердить примерную программу законопроектной деятельности на 2026 год.

