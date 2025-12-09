Парламентарии обсудили проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования

В Мурманской областной Думе комитет по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой рассмотрел проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Напомним, согласно представленному законопроекту, общий объём доходов ТФОМС в следующем году планируется в размере 28,5 миллиарда рублей, что свыше чем на 340 миллионов рублей больше ожидаемого исполнения в 2025 году. Расходы составят порядка 28,6 миллиарда рублей, в том числе на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы – 27 миллиардов 649 миллионов рублей, на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи – 707 миллионов рублей.

– Мы ожидаем, что все средства, которые будут направлены в учреждения системы здравоохранения Мурманской области пойдут в первую очередь на улучшение качества оказания медицинской помощи, - прокомментировала итоги обсуждения Лена Лукичева. - Учитывая, что все потребности, которые есть по основным вопросам, финансово обеспечены, бюджет ТФОМС достаточно стабильный и крепкий, есть высокая вероятность того, что всё задуманное будет выполнено, и наше здравоохранение достойно пройдёт 2026 год.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект во втором чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33542/