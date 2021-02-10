Парламентарии обсудили вопрос об оплате фактически оказанных в 2020 году медицинских услуг сверх плана

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по социальной политике и охране здоровья, под председательством Надежды Максимовой депутаты поддержали обращение законодательного собрания Карелии в правительство РФ и Фонд обязательного медицинского страхования об оплате медицинским организациям за фактически оказанные в 2020 году услуги (сверх плановых объемов медицинской помощи) в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

Прозвучало, что пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, внесла серьёзные коррективы в плановую работу медицинских учреждений. В минувшем году у страховых медицинских организаций возникла кредиторская задолженность перед медучреждениями за фактически оказанные услуги сверх плановых показателей. Перевыполнение объёмов медицинской помощи вызвано большим числом пациентов, инфицированных COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении. Например, в Карелии задолженность составила порядка 500 миллионов рублей.

– В Мурманской области сложилась аналогичная ситуация, – заявила Надежда Максимова. – Кредиторская задолженность Мурманского ТФОМС перед медицинскими организациями региона составила порядка 729 миллионов рублей. Исправить ситуацию возможно лишь путём дополнительного финансирования Территориальных фондов в рамках программ обязательного медицинского страхования. Считаю, Мурманской областной Думе необходимо подготовить своё обращение в федеральное правительство с просьбой рассмотреть возможность предоставления необходимых средств.

Также комитет рекомендовал областной Думе поддержать федеральный законопроект, который определяет возможность обращения медицинских изделий до истечения их срока службы, а также определяет понятие «недоброкачественное медицинское изделие», и уточняет случаи, когда оно не подлежит обязательной сертификации. По мнению законодателей, корректировки позволит повысить безопасность и качество медицинского оборудования, используемого на территории страны.