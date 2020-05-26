«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»Побочный эффект пандемии – правительству РФ пришлось вводить эмбарго на ввоз топлива до 1 октября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.05.20 17:10

Парламентарии одобрили пакет законопроектов, вносящих изменения в региональный закон об административных правонарушениях

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Парламентарии обсудили предложения по уточнению Госпрограммы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество». Изменения связаны с корректировкой методики проведения социологических исследований, а также включением фактических значений показателей прошлого года.

Комитет вынес положительное заключение по уточнению Госпрограммы и направил его в комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам.

Депутаты поддержали поправки к законопроекту, который уточняет границы между муниципальными образованиями Апатиты и Мончегорск. Предложено провести ее по оси моста через реку Курка, что позволит часть федеральной автодороги «Кола» (примерно 5 км) и часть областной автодороги «Автоподьезд к городу Апатиты» (примерно 3 км) отнести к территории Апатитского района. Необходимость новой маркировки связана с тем, что данный участок территории муниципального образования г.Мончегорск находится на более близком расстоянии к г.Апатиты. В связи с этим изменение границ позволит рационально обслуживать указанный участок, в том числе обеспечивать правопорядок и проводить аварийно-спасательные работы силами апатитских спецслужб. Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект во втором чтении и окончательной редакции.

В центре внимания депутатов также был ряд законопроектов, которые приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным. Парламентарии одобрили пакет законопроектов, вносящих изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Уточняется и разграничивается перечень составов правонарушений, по которым могут составлять протоколы должностные лица муниципальных органов власти, Роспотребнадзора и полиции. В частности, это касается сферы финансового контроля, бухгалтерской отчётности и нарушений по обращению с отходами.

Кроме того, предлагается скорректировать нормативные акты, связанные с деятельностью депутатов регионального парламента и муниципальных представительных органов власти. Речь идёт о гарантии на сохранение основного места работы депутатам, которые осуществляют депутатскую деятельность на непрофессиональной основе (безвозмездно). Гарантированный период для парламентариев областной Думы составляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней, для депутатов представительных органов муниципальных образований от двух до четырёх рабочих дней. Комитет поддержал законопроекты и рекомендовал областной Думе принять их в первом чтении.

В связи с принятием федерального закона «Об уполномоченном по правам человека в субъектах Российской Федерации», группа региональных парламентариев внесла на обсуждение коллег законопроект, который согласует действующий закон со вступившими в силу новеллами федерального законодательства.

– Есть немало новшеств, которые касаются сферы порядка организации и деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области в целом. Была проведена серьёзная работа над новыми нормами совместно со всеми заинтересованными лицами. Среди существенных изменений можно отметить, что свой ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченный направляет не только в областную Думу, губернатору региона и уполномоченному по правам человека Российской Федерации, но и председателю областного суда и прокурору Мурманской области. Также данный доклад должен публиковаться не только в печатном издании, но и в сети «Интернет». На очередном заседании регионального парламента 27 мая планируется заслушать доклад уполномоченного о результатах деятельности за 2019 год, но пока по старым нормам, – пояснил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект нового закона об уполномоченном по правам человека в Мурманской области в первом чтении.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНе страшна «медведям» пандемия - скоро выборы
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
Комментарий к новости:Сухой закон - на три дня
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
Комментарий к новости:Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн
Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
Комментарий к новости:Андрей Чибис о реновации Больничного городка: Этот проект позволит выйти на уровень субъектов, которые задачу по стройке выполняют
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - банки сократили прибыль в 6 раз-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 46 копеек, евро теряет почти 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 мая-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 769 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика