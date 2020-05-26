В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Парламентарии обсудили предложения по уточнению Госпрограммы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество». Изменения связаны с корректировкой методики проведения социологических исследований, а также включением фактических значений показателей прошлого года.

Комитет вынес положительное заключение по уточнению Госпрограммы и направил его в комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам.

Депутаты поддержали поправки к законопроекту, который уточняет границы между муниципальными образованиями Апатиты и Мончегорск. Предложено провести ее по оси моста через реку Курка, что позволит часть федеральной автодороги «Кола» (примерно 5 км ) и часть областной автодороги «Автоподьезд к городу Апатиты» (примерно 3 км ) отнести к территории Апатитского района. Необходимость новой маркировки связана с тем, что данный участок территории муниципального образования г.Мончегорск находится на более близком расстоянии к г.Апатиты. В связи с этим изменение границ позволит рационально обслуживать указанный участок, в том числе обеспечивать правопорядок и проводить аварийно-спасательные работы силами апатитских спецслужб. Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект во втором чтении и окончательной редакции.

В центре внимания депутатов также был ряд законопроектов, которые приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным. Парламентарии одобрили пакет законопроектов, вносящих изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Уточняется и разграничивается перечень составов правонарушений, по которым могут составлять протоколы должностные лица муниципальных органов власти, Роспотребнадзора и полиции. В частности, это касается сферы финансового контроля, бухгалтерской отчётности и нарушений по обращению с отходами.

Кроме того, предлагается скорректировать нормативные акты, связанные с деятельностью депутатов регионального парламента и муниципальных представительных органов власти. Речь идёт о гарантии на сохранение основного места работы депутатам, которые осуществляют депутатскую деятельность на непрофессиональной основе (безвозмездно). Гарантированный период для парламентариев областной Думы составляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней, для депутатов представительных органов муниципальных образований от двух до четырёх рабочих дней. Комитет поддержал законопроекты и рекомендовал областной Думе принять их в первом чтении.

В связи с принятием федерального закона «Об уполномоченном по правам человека в субъектах Российской Федерации», группа региональных парламентариев внесла на обсуждение коллег законопроект, который согласует действующий закон со вступившими в силу новеллами федерального законодательства.

– Есть немало новшеств, которые касаются сферы порядка организации и деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области в целом. Была проведена серьёзная работа над новыми нормами совместно со всеми заинтересованными лицами. Среди существенных изменений можно отметить, что свой ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченный направляет не только в областную Думу, губернатору региона и уполномоченному по правам человека Российской Федерации, но и председателю областного суда и прокурору Мурманской области. Также данный доклад должен публиковаться не только в печатном издании, но и в сети «Интернет». На очередном заседании регионального парламента 27 мая планируется заслушать доклад уполномоченного о результатах деятельности за 2019 год, но пока по старым нормам, – пояснил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект нового закона об уполномоченном по правам человека в Мурманской области в первом чтении.