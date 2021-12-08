Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.12.21 09:00

Парламентарии отметили необходимость при очередном уточнении областного бюджета предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств на индексацию учебных расходов

В Мурманской областной Думе вчера состоялось заседание комитета областной Думы по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять в первом чтении и окончательной редакции региональный законопроект, расширяющий возможности местных бюджетов по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Депутаты предлагают внести изменения в методику распределения объёмов субвенций местным бюджетам путём применения коэффициента индексации, устанавливаемого ежегодно законом об областном бюджете.

Комитет заслушал и принял к сведению информацию и.о. министра образования Мурманской области Татьяны Лариной о размерах региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений. Отмечалось, что в 2022 году областным бюджетом предусмотрены средства в размере 7 млрд рублей детским садам и 7,4 млрд рублей – школам. На учебные расходы, среди которых учебные пособия, игры и игрушки, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, а также прохождение медосмотров, предусмотрено 404 млн рублей. При формировании областного бюджета на следующий год и плановый период учтена индексация учебных расходов на 4%.

Парламентарии отметили необходимость при очередном уточнении областного бюджета предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств на индексацию учебных расходов с увеличением индекса.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22408/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Больше всего раздражает россиян повышение цен на продукты питания, бензин и ЖКХ-PRO Валюту (16+)Курс доллара в среду утром снижается-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии отметили необходимость при очередном уточнении областного бюджета предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств на индексацию учебных расходов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика