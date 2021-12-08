В Мурманской областной Думе вчера состоялось заседание комитета областной Думы по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять в первом чтении и окончательной редакции региональный законопроект, расширяющий возможности местных бюджетов по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Депутаты предлагают внести изменения в методику распределения объёмов субвенций местным бюджетам путём применения коэффициента индексации, устанавливаемого ежегодно законом об областном бюджете.

Комитет заслушал и принял к сведению информацию и.о. министра образования Мурманской области Татьяны Лариной о размерах региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений. Отмечалось, что в 2022 году областным бюджетом предусмотрены средства в размере 7 млрд рублей детским садам и 7,4 млрд рублей – школам. На учебные расходы, среди которых учебные пособия, игры и игрушки, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, а также прохождение медосмотров, предусмотрено 404 млн рублей. При формировании областного бюджета на следующий год и плановый период учтена индексация учебных расходов на 4%.

Парламентарии отметили необходимость при очередном уточнении областного бюджета предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств на индексацию учебных расходов с увеличением индекса.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22408/