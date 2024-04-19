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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.24 13:30

Парламентарии поблагодарили Михаила Шилова и сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека за работу

Вчера на очередном заседании регионального парламента с докладом выступил Михаил Шилов, который проинформировал депутатов о результатах своей деятельности за минувший год.

Отмечалось, что в 2023 году в аппарат уполномоченного поступило более 1300 обращений. В основном запросы были связаны с реализацией прав на меры поддержки участников СВО и их семей, жилищно-коммунальной и социальной сферами, экономическим развитием региона. В связи с новыми вызовами и возможностями в этом году был утверждён расширенный состав Общественного экспертного совета, в который вошли 40 человек – представителей исполнительных органов государственной власти, территориальных управлений федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации и научного сообщества, наиболее подготовленных к ведению правозащитной работы. Аппаратом уполномоченного совместно с различными учреждениями и организациями проведено более 250 мероприятий просветительской и правозащитной направленности. Активно продолжается работа с молодёжью.

– Убеждён, что показателем эффективности деятельности уполномоченного по правам человека является уровень доверия граждан, – отметил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. – За минувший период северяне обращались к омбудсмену 1388 раз, и зачастую их вопросы можно было решить по телефону. Считаю, что для депутатов представленная уполномоченным информация – своего рода срез основных «узких» мест, в том числе законодательных, на которые нужно обратить пристальное внимание. 

Областная Дума приняла отчёт уполномоченного по правам человека в Мурманской области за 2023 год. Парламентарии поблагодарили Михаила Шилова и сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека за работу.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29929/

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