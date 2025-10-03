Парламентарии регионов Севера-Запада России обсудили вопросы международного сотрудничества в Арктике

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 2 октября состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству под председательством Евгения Никоры. В заседании приняли участие парламентарии 7 регионов Севера-Запада России. Участников мероприятия приветствовали спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко.

Сергей Дубовой отметил, что для Мурманской области, как приграничного арктического региона, вопросы, которые вынесены на обсуждение комитета, имеют особое значение:

– Мурманская областная Дума всегда уделяла большое внимание межпарламентскому сотрудничеству, в том числе взаимодействию с зарубежными коллегами. Мы установили крепкие связи с Минским и Могилевским областными Советами депутатов в Белоруссии, и я убежден, что география такого взаимодействия будет расширяться. Мы все заинтересованы в эффективном решении общих задач по развитию своих территорий. Поэтому особенно важно вести открытый и профессиональный диалог, направленный как на укрепление связей между арктическими регионами, так и развитие международного сотрудничества.

В центре внимания – опыт развития международных связей регионов Арктической зоны. С докладами выступили приглашенные гости по видеоконференцсвязи – сенатор РФ Анна Отке, представители законодательных собраний арктических регионов страны – Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Как отметил Евгений Никора, развитие международного арктического сотрудничества имеет большое значение для устойчивого развития регионов, относящихся к Арктической зоне. Парламентарий напомнил, что территории пяти из 11 субъектов Северо-Западного федерального округа полностью или частично входят в Арктическую зону Российской Федерации.

– Полноценное международное сотрудничество в Арктике невозможно без России, и чтобы понять это, достаточно посмотреть на глобус. В Мурманске 27 марта Президент России Владимир Путин отметил, что Россия выступала и выступает за равноправное сотрудничество в регионе, готова к совместной работе не только с арктическими государствами, но и со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее и способен принимать сбалансированные решения. И чтобы рассмотреть вопрос всесторонне, мы решили выйти за рамки Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и обратились к нашим коллегам из всех субъектов Арктической зоны Российской Федерации с просьбой поделиться опытом международных контактов, рассказать о существующих в их регионах форматах и моделях взаимодействия. Анализ представленных данных показывает, что в условиях изменяющейся геополитической обстановки субъекты Арктической зоны Российской Федерации перестраивают свою международную и внешнеэкономическую деятельность, сосредотачиваясь на укреплении связей с дружественными государствами. Регионы, также как и Мурманская область, на постоянной основе участвует в значимых международных форумах и выставках, где демонстрируется их торгово-экономический, инвестиционный, логистический и туристический потенциал.

Также прозвучала информация об опыте международного сотрудничества Мурманской области и о побратимских связях города Мурманска.

Временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев отметил, что дружественные добрососедские связи, установленные между Мурманском и его побратимами, позволяют осуществлять совместные экономические проекты, завязать деловые и профессиональные контакты. Но чаще всего сотрудничество осуществляется в гуманитарной и туристической сферах.

Напомним, в настоящее время действует восемь соглашений об установлении дружественных связей между Мурманском и городами семи стран. Города и районы Мурманской области имеют соглашения о сотрудничестве с почти 50 городами из 13 стран мира.

Заместитель губернатора Мурманской области министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова подробно остановилась на значимых для региона проектах с участием ключевых партнеров – представителей Белоруссии, Китая, Индии и других дружественных стран.

В завершении парламентарии рекомендовали коллегам оказывать поддержку действующим программам и проектам, реализуемым в рамках международного сотрудничества в своих субъектах, а, учитывая итоги заседания Совета глав государств – членов ШОС, которое прошло 1 сентября 2025 года в Китае, активно содействовать установлению и развитию контактов, позволяющих эффективно продвигать соответствующую национальным интересам России повестку дня в Арктической зоне и на Северо-Западе России.

