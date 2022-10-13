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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.22 16:00

Парламентарии Северо-Запада обсудили предложения Мурманской областной Думы

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. В работе комитета под председательством Всеволода Беликова приняли участие парламентарии из 11 регионов – города Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской и Псковской областей, республик Коми и Карелии, Ненецкого автономного округа. Мурманскую область представлял первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

В повестке заседания было тринадцать вопросов. Парламентарии обсудили инициативы об отпускных днях для доноров из числа студентов и учащихся средних профессиональных учебных заведений; бесплатную юридическую помощь гражданам, отстаивающим в суде трудовые права; обязанность нотариусов при ведении наследственных дел проверять подлинность документов по Единому государственному реестру; унифицированную форму электронного обращения граждан в органы власти; законодательное регулирование психологической деятельности.

Также региональные законодатели обменялись опытом по созданию и функционированию в субъектах Северо-Запада государственных юридических бюро. С информацией по этому вопросу выступил Владимир Мищенко:

- Эксперимент по созданию государственных юридических бюро начался ещё в 2005 году в десяти субъектах, но не получил распространения на всю страну. Сегодня в России работает 27 таких бюро. Проанализировав подходы к организации такой структуры в разных регионах, мы пришли к выводу, что при организации бесплатной юридической помощи гражданам возможны варианты. К этой работе чаще привлекают адвокатов, есть формы их совместного участия с юристами госюрбюро. В Мурманской области работает смешанная модель, и она зарекомендовала себя, как эффективная. Планируется создание казенного учреждения «Государственное юридическое бюро», где будут работать государственные служащие, и это повлечет увеличение расходных обязательств областного бюджета. Федеральный законодатель предполагает переход правовой помощи в цифровые сервисы на основе информационной системы интегрированной с порталом «Госуслуги». Полагаю, что необходимо более взвешенно подойти к вопросу реформирования существующей системы оказания юридической помощи.

Все предложения были обсуждены и поддержаны членами комитета. Рекомендовано членам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в своей работе по установлению государственной системы оказания бесплатной юридической помощи учесть региональный опыт по созданию на подведомственных территориях государственных юридических бюро.

Также по инициативе заместителя председателя комитета ПАСЗР по правовым вопросам Владимира Мищенко был рассмотрен вопрос о новеллах федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Эта тема вызвала живой отклик у участников заседания. По итогам дискуссии было принято решение учесть предложение Мурманской областной Думы по реализации норм этого закона.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24763/

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