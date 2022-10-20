Парламентарии Северо-Запада почтили память защитников Заполярья

В Мурманске 20 октября проходят президиум и конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В мероприятии принимают участие представители девяти субъектов РФ.

Пребывание парламентариев на Кольской земле началось с возложения цветов к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Очередная, 78-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, сейчас отмечается в Мурманской области.

— Сохранение исторической памяти всегда в центре внимания парламентариев и Кольского Заполярья, и Ленинградской области, – подчеркнул председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. – В нашем субъекте активно ведутся работы по восстановлению исторических мест, поддержанию в надлежащем состоянии имеющихся памятников. Большую помощь в этом оказывают неравнодушные граждане и предприниматели. Значительно увеличилось и количество молодёжи, вовлеченной в волонтёрскую деятельность и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24826/