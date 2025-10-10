Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу Мурманской областной Думы

В Санкт-Петербурге вчера состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по экологии. В нём принял участие председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Артур Попов. В повестке – вопросы, связанные с законодательным регулирование природоохранной деятельности и экологии.

В их числе – инициатива Мурманской областной Думы по нормативно-правовому обеспечению разработки планов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Отмечалось, что в регионах Арктической зоны Российской Федерации ввиду её уязвимости и длительных сроков восстановления экосистем в случае нарушения их нормального функционирования особенно важно предпринимать грамотные и эффективные действия по предупреждению и минимизации ущерба от разливов нефти и нефтепродуктов. Действующее правовое обеспечение разработки указанных планов не позволяет отработать слаженность действий ликвидаторов, рассчитать силы и средства, необходимые для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, провести соответствующие учения, что ставит под угрозу своевременность и эффективность проводимых аварийно-спасательных работ.

В связи с этим региональные парламентарии считают, что положения приказа Минтранса России, предусматривающие обязательную разработку и утверждение планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на уровне Российской Федерации, субъектов страны и портов, должны быть внесены в постановление правительства РФ.

По данному вопросу законодатели рекомендовали подготовить обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33221/