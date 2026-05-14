Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции

Вчера в Вологде состоялось заседание постоянного комитета по образованию, науке и высшей школе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Мурманской областной Думы.

В центре внимания парламентариев была инициатива Законодательного Собрания Вологодской области, направленная на социальную защиту лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, либо выполняющих задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, не завершивших обучение по образовательным программам высшего профессионального образования. Предлагается внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», закрепив право на бессрочное восстановление указанных категорий граждан для обучения в образовательной организации с сохранением прежних условий обучения.

Участники заседания рекомендовали Парламентской Ассоциации Северо-Запада России поддержать данную законодательную инициативу на 69-й Конференции ПАСЗР, которая состоится 10 июня в Великом Новгороде.

Депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев отметил необходимость данного изменения:

- В настоящее время законодательство не гарантирует безусловного права на восстановление с сохранением прежних условий обучения студентов - участников СВО после завершения ими выполнения боевых задач. Очевидно, что молодые ребята, которые с риском для жизни и здоровья отстаивают интересы государства, не должны испытывать какие-либо проблемы с восстановлением в своём вузе.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга также предложили внести изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», дополнив его понятием «кампус». Как объяснили авторы законопроекта, документ направлен на установление правового статуса кампусов.

Участники заседания поддержали концепцию законодательной инициативы и рекомендовали субъектам Северо-Западного федерального округа направить в комиссию по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предложения и замечания для её доработки.

Парламентарии Северо-Запада рассмотрели проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу установления льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся разных категорий.

Предлагается рассмотреть возможность установления федеральной льготы в размере 50 процентов от действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении для обучающихся, а также определить единый период действия льготы – с 1 сентября по 30 июня каждого года и обеспечить единые правила её предоставления на всей территории Российской Федерации, независимо от места проживания или учёбы обучающегося.

Документ был принят к сведению, регионам Северо-Запада рекомендовано направить в Законодательное Собрание Вологодской области информацию о наличии или отсутствии льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся.

Законодатели поддержали обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по внесению изменений в государственную программу «Развитие образования». В настоящее время учителя, которые переехали на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек, могут получить единовременную компенсационную выплату по этой программе. Однако они обязаны вернуть в бюджет средства в полном объёме, если до истечения пятилетнего срока расторгнут трудовой договор. Парламентарии предлагают в случае призыва на военную службу освобождать учителей от обязанности возвращать единовременную компенсационную выплату.

