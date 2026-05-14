В финале Всероссийской олимпиады школьников у юных северян – две победы и четыре призовых местаНа территории Мурманской области с 15 мая устанавливается пожароопасный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.26 09:30

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции

Вчера в Вологде состоялось заседание постоянного комитета по образованию, науке и высшей школе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Мурманской областной Думы.

В центре внимания парламентариев была инициатива Законодательного Собрания Вологодской области, направленная на социальную защиту лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, либо выполняющих задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, не завершивших обучение по образовательным программам высшего профессионального образования. Предлагается внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», закрепив право на бессрочное восстановление указанных категорий граждан для обучения в образовательной организации с сохранением прежних условий обучения.

Участники заседания рекомендовали Парламентской Ассоциации Северо-Запада России поддержать данную законодательную инициативу на 69-й Конференции ПАСЗР, которая состоится 10 июня в Великом Новгороде.

Депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев отметил необходимость данного изменения:

- В настоящее время законодательство не гарантирует безусловного права на восстановление с сохранением прежних условий обучения студентов - участников СВО после завершения ими выполнения боевых задач. Очевидно, что молодые ребята, которые с риском для жизни и здоровья отстаивают интересы государства, не должны испытывать какие-либо проблемы с восстановлением в своём вузе.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга также предложили внести изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», дополнив его понятием «кампус». Как объяснили авторы законопроекта, документ направлен на установление правового статуса кампусов.

Участники заседания поддержали концепцию законодательной инициативы и рекомендовали субъектам Северо-Западного федерального округа направить в комиссию по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предложения и замечания для её доработки.

Парламентарии Северо-Запада рассмотрели проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу установления льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся разных категорий.

Предлагается рассмотреть возможность установления федеральной льготы в размере 50 процентов от действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении для обучающихся, а также определить единый период действия льготы – с 1 сентября по 30 июня каждого года и обеспечить единые правила её предоставления на всей территории Российской Федерации, независимо от места проживания или учёбы обучающегося.

Документ был принят к сведению, регионам Северо-Запада рекомендовано направить в Законодательное Собрание Вологодской области информацию о наличии или отсутствии льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся.

Законодатели поддержали обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по внесению изменений в государственную программу «Развитие образования». В настоящее время учителя, которые переехали на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек, могут получить единовременную компенсационную выплату по этой программе. Однако они обязаны вернуть в бюджет средства в полном объёме, если до истечения пятилетнего срока расторгнут трудовой договор. Парламентарии предлагают в случае призыва на военную службу освобождать учителей от обязанности возвращать единовременную компенсационную выплату.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34298/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:00«Снайперы. Любовь под прицелом». Художественный сериал, 7 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рынок страхования в Мурманской области вырос на четверть-PRO Валюту (16+)Курс доллара США незначительно меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Больше трети подъездов в многоквартирных домах Мурманской области приведены в порядок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять