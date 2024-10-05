Парламентарии Северо-Запада поддержали концепции проектов федеральных законов, касающиеся ветеранов и страховых пенсий

Эти вопросы обсуждались на заседании постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам в Калининграде. От парламента Мурманской области участвовали первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко и в режиме ВКС Константин Биджоев.

С информацией о концепциях проектов федеральных законов, касающиеся ветеранов и страховых пенсий, выступил Владимир Мищенко. Он, в частности, отметил, что разработка проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 7 ФЗ «О ветеранах» направлена на совершенствование законодательства в части присвоения гражданам звания «Ветеран труда». Предлагается расширить перечень оснований для присвоения этого почётного звания, включив в него награждение высшими наградами субъектов РФ.

Изменения в статью 32 ФЗ «О страховых пенсиях» касаются назначения страховых пенсий для северян. Предлагается установить при наличии 30 лет северного стажа, для женщин выход на пенсию в 50 лет, а для мужчин в 55 лет.

Также парламентарии обсудили законодательные инициативы, которые касались внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Налоговый кодекс, в федеральные законы «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», «Об образовании в РФ», «О ветеранах».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30860/