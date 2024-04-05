Парламентарии Северо-Запада поддержали обращение Мурманской областной Думы, направленное на защиту рыбаков

В Нарьян-Маре прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу, в котором принял участие заместитель председателя регионального парламента Геннадий Степахно.

Одной из ключевых тем для обсуждения стало обращение в федеральные органы власти о необходимости внесения изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для поддержки российского рыбопромыслового флота. Напомним, это обращение было принято на заседании Мурманской областной Думы в конце марта текущего года.

- В настоящее время в связи с международной обстановкой усложнилась работа российского рыбопромыслового флота в Северной Атлантике и прилегающих морях, - рассказал Геннадий Степахно. - Страны Запада проводят последовательную политику, направленную на вытеснение наших рыбопромышленников из этих традиционных районов промысла. Российским судам запрещено обслуживание во многих портах иностранных государств, поэтому рыбаки вынуждены осуществлять большое количество переходов в порты России для получения снабжения и выгрузки уловов. Это привело к сокращению объёмов вылова. Между тем, в соответствии с требованиями федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» рыбопромысловые компании обязаны вылавливать не менее 70 процентов квоты в течение двух лет подряд, иначе они её лишаются. В обращении областной Думы предлагается законодательно установить дополнительное исключение для этого правила, чтобы защитить рыбодобывающие предприятия, уловы которых сократились из-за ограничительной политики западных стран.

По итогам обсуждения постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу принял решение поддержать обращение депутатов Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29830/