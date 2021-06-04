В Великом Новгороде завершила работу 59-я онференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В повестке дня было свыше 40 вопросов, касающихся законодательного регулирования и решения в самых различных сферах.

Парламентарии Северо-Запада поддержали предложение о введении запрета на взимание комиссии при внесении гражданами оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующую инициативу в Великом Новгороде на заседании 59-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России представил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Как было отмечено, сейчас при оплате услуг ЖКХ через кредитные и иные организации граждане вынуждены нести расходы по оплате комиссии - от 0,5% до 2% от суммы платежа. Для многих эти затраты существенны. В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении проект федерального закона, связанный с внесением изменений в положения Жилищного Кодекса РФ в части запрета на взимание комиссии за оплату коммунальных услуг с граждан.

Парламентарии Северо-Запада приняли решение от имени ПАСЗР направить обращение к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой скорейшего принятия соответствующего законопроекта.

- Все вопросы напрямую затрагивают интересы жителей наших регионов, - подчеркнул председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, принявший участие в конференции. - И что особенно радует, находят поддержку в федеральном центре. Так, по итогам предыдущей конференции ПАСЗР была рассмотрена и поддержана инициатива - распространить меры поддержки за классное руководство на преподавателей колледжей и техникумов. Соответствующее обращение было подготовлено и направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В апреле, во время оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию, Президент страны Владимир Путин предложил распространить ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп техникумов и колледжей.

Вопросам образования была посвящена и немалая часть повестки этой конференции. Над ними шла активная работа в профильном комитете ПАСЗР, в которой участвовала председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова. В частности, неоднократно рассматривался вопрос оказания медицинской помощи в учреждениях образования. Как было отмечено на конференции, существующий кадровый дефицит привёл к тому, что медицинский персонал в образовательных организациях – это, как правило, совместители, работающие на 0,5 ставки. «Медицинские сестры в соответствии с установленным им расписанием бывают в школах несколько раз в неделю в течение нескольких часов, врачи – ещё реже. Поэтому крайне важно обеспечить присутствие медицинского работника в медицинском кабинете образовательной организации ежедневно во время всего учебного процесса, т.е. в соответствии с режимом работы образовательной организации», - отмечают парламентарии в своём обращении.

Члены ПАСЗР предлагают внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденный приказом Минздрава, а также разработать совместный нормативный правовой акт Министерства здравоохранения РФ и Министерства просвещения РФ об организации оказания обучающимся первичной медико-санитарной помощи в образовательных организациях. Кроме этого, на основе анализа реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта «Школьная медицина» законодатели предлагают разработать и утвердить в рамках Десятилетия детства единый федеральный проект создания современной эффективной модели здоровьесбережения обучающихся.

Были поддержаны и инициативы Мурманской областной Думы об оплате медицинским организациям фактически оказанных услуг (сверх плановых объёмов медицинской помощи) в 2020 году в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

- За годы своего существования Парламентская Ассоциация стала действенной площадкой для обмена информацией, идеями и наработками, - считает Сергей Дубовой. - Она на практике доказала важность взаимной поддержки. Уже не один год здесь обсуждаются общественные и деловые инициативы, которые востребованы и нужны людям.