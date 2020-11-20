Парламентарии Северо-Запада поддержали ряд законодательных инициатив Мурманской областной Думы

Парламентарии Северо-Запада поддержали несколько инициатив Мурманской областной Думы

В пленарном заседании ПАЗСР приняли участие представители законодательных собраний всех 11 субъектов, входящих в состав Ассоциации. В повестку дня вошли более 50 вопросов. Парламентарии Северо-Запада России приняли ряд обращений в федеральный центр по широкому спектру проблем в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки граждан, сельского хозяйства, экологии, ЖКХ, трудового законодательства, градостроительства, транспорта, экономического развития территорий и межбюджетных отношений.

Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой выступил с предложением поддержать законодательную инициативу о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в целях совершенствования правового регулирования межбюджетных трансфертов.

– В последние годы широкое распространение получила практика заключения соглашений о разграничении полномочий между федеральными и региональными органами исполнительной власти. Основная проблема заключается в установлении порядка и условий финансовой и материальной обеспеченности передаваемых полномочий, поскольку предложенный механизм вызвал возражения со стороны Минфина Российской Федерации. Бюджетным кодексом в полной мере урегулированы вопросы выделения межбюджетных трансфертов местным бюджетам из региональной казны, но не регламентированы вопросы предоставления субвенций федеральному бюджету. Такая ситуация, в частности, возникла при заключении соглашения с МВД России о составлении протоколов об административных правонарушениях. Мы предлагаем устранить все противоречия и внести изменения в федеральное законодательство. Эта законодательная инициатива была принята на 45-ом заседании Мурманской областной Думы 22 сентября этого года. На сегодняшний день нас поддержали уже 18 субъектов Российской Федерации, – отметил Сергей Дубовой.

Конференция ПАСЗР поддержала данную инициативу, как и обращение в Правительство РФ о проблемах обеспечения жильем ветеранов боевых действий, предложенное также Мурманской областной Думой. Региональные парламентарии выступили за увеличение размера федеральной субвенции для данной категории россиян. Сергей Дубовой обратил внимание коллег, что ветеранов боевых действий, вставших на жилищный учеё до 1 января 2005 года, относительно не большое количество (например, по состоянию на 1 января 2020 года в Мурманской области на учёте состоит всего 19 человек). Прозвучало, что эти граждане стоят в очереди на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения уже более 15 лет. Размер федеральной субвенции, предусмотренный для Мурманской области на текущий год, составляет около четырех миллионов рублей, что позволит предоставить выплату только трём северянам. Как показывает практика, на полученную сумму ветеран боевых действий не может приобрести жильё без дополнительного вложения собственных (весьма значительных) денежных средств.

– Считаем, что в год юбилея Победы решение данных вопросов было бы очень значимым и актуальным. Мы просим федеральное Правительство рассмотреть возможность увеличения объема субвенции на предоставление единовременной денежной выплаты, чтобы в течение ближайших двух лет мы смогли отдать этот долг всем ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 года. Также мы просим инициировать изменения в законодательство о ветеранах в части увеличения норматива жилой площади, используемого для определения размера данной выплаты, – подчеркнул Сергей Дубовой.

Кроме того, парламентарии Северо-Запада поддержали обращение мурманских коллег об исключении требований согласования с организациями-владельцами инженерных сетей посадки новых зелёных насаждений, а также норм, ограничивающих компенсационное озеленение в охранных зонах инженерных коммуникаций.

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу Мурманской областной Думы об установлении молодым работникам «северной» надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы. С информацией по этому вопросу на конференции ПАСЗР выступила председатель профильного комитета Думы Надежда Максимова.

Она отметила актуальность и важность этой темы:

- В последние годы существует устойчивая тенденция оттока населения трудоспособного возраста, в первую очередь, молодежи, из северных регионов. Способствовать закреплению молодых кадров могла бы норма, предусматривающая льготный порядок установления процентной надбавки к заработной плате работников в возрасте до 30 лет, если они прожили в регионе не менее пяти лет. Соответствующее обращение наш региональный парламент уже направлял в прошлом году в федеральный центр. В этом году областная Дума приняла закон, который устанавливает молодым людям в возрасте до 35 лет, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета, процентную надбавку к заработной плате в полном размере с первого дня трудоустройства. Однако данная норма сейчас реализуется только в отношении работников организаций, финансируемых за счет средств региональных и муниципальных бюджетов.

Отметив необходимость внесения изменений в федеральное законодательство, парламентарии решили обратиться по данной проблеме к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

На конференции обсудили ряд социальных вопросов. В частности, шла речь об укомплектовании медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, поддержке педагогов, коренных малочисленных народов, пенсионеров.

Также особое внимание было уделено законодательной инициативе о внесении изменений в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которую представила председатель Новгородской областной Думы, председатель ПАСЗР Елена Писарева. Региональные законодатели предлагают использовать средства материнского капитала при оплате товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. По мнению авторов законопроекта, это позволит лицам, получившим сертификат, направить средства материнского капитала на приобретение компьютерной техники для детей.