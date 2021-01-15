Парламентарии Северо-Запада России обсудили организацию оказания первичной медико-санитарной помощи в образовательных организациях

Об этом шла речь 15 января в режиме ВКС на заседании рабочей группы постоянного комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе. В состав рабочей группы вошла и председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Лариса Круглова.

Вопрос организации медпомощи в образовательных организациях обсуждается в нашей стране в течение нескольких последних лет. С 2016 года в пяти субъектах РФ стартовал пилотный проект «Школьная медицина». Насколько он оказался эффективным, пока говорить сложно. Впереди – подведение итогов проекта и обмен опытом, отмечали на заседании рабочей группы. Сегодня очевидно одно – в организации школьной медицины остается немало проблем. В частности, не обеспечено комплексное межведомственное взаимодействие, на низком уровне ресурсная база школьного здравоохранения, недостаток медицинских кадров, не отрегулированы вопросы организации деятельности медперсонала

Участники заседания поделились своим видением ситуации и высказали ряд предложений. В частности, говорилось о необходимости выделить школьную медицину в отдельное направление, упростить требования к медицинским кабинетам с учетом типологии и численности образовательных организаций. Обсуждались и вопросы финансирования школьной медицины, продолжительности рабочего дня и пенсионного обеспечения медработников.

По мнению Ларисы Кругловой, медицинские работники должны состоять в штате образовательного учреждения, однако в этом случае нуждается в дополнительной проработке вопрос их пенсионного обеспечения.

Рабочая группа обобщит все высказанные предложения и поступившие инициативы с мест, а затем направит их на рассмотрение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России для дальнейшей работы по совершенствованию законодательства в этой сфере.