Парламентарии Северо-Запада России почтили память защитников Заполярья

В Мурманске в рамках работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада России представители законодательных собраний регионов посетили памятные места столицы Кольского Заполярья.

Парламентарии почтили память защитников Заполярья возложением цветов к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья». Председатель законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин подчеркнул, что это место священно для каждого, кто помнит подвиг наших солдат:

- Разгром фашистских войск в Заполярье стал одной из самых трудных и важных страниц Великой Отечественной войны. Благодаря стойкости наших бойцов город-герой, важнейший порт, куда приходили союзные конвои, не пал под ударами врага. Для вологжан дата разгрома имеет большое значение, ведь многие наши земляки сражались за Заполярье - мичман Александр Михайлович Никандров - в составе особого разведывательного отряда Северного флота, бесстрашный разведчик, Александр Васильевич Манин, погибший в штурме вражеских батарей на мысе Крестовый. Их подвиг — это не только история, это нравственный ориентир для всех нас.

- Это святое место для каждого жителя страны, особенно для мурманчан - отметил депутат Законодательного собрания Республики Карелия Леонид Лиминчук. - Сколько жизней положили наши отцы и деды, чтобы защитить нашу свободу! Мы помним это, и сейчас прилагаем все усилия, чтобы сделать жизнь следующих поколений лучше. Мы видим, как развивается Мурманск, какие усилия принимает власть и жители, чтобы сделать этот Арктический регион удобным, комфортным и безопасным.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33175/

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
