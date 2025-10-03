Парламентарии Северо-Запада России почтили память защитников Заполярья

В Мурманске в рамках работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада России представители законодательных собраний регионов посетили памятные места столицы Кольского Заполярья.

Парламентарии почтили память защитников Заполярья возложением цветов к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья». Председатель законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин подчеркнул, что это место священно для каждого, кто помнит подвиг наших солдат:

- Разгром фашистских войск в Заполярье стал одной из самых трудных и важных страниц Великой Отечественной войны. Благодаря стойкости наших бойцов город-герой, важнейший порт, куда приходили союзные конвои, не пал под ударами врага. Для вологжан дата разгрома имеет большое значение, ведь многие наши земляки сражались за Заполярье - мичман Александр Михайлович Никандров - в составе особого разведывательного отряда Северного флота, бесстрашный разведчик, Александр Васильевич Манин, погибший в штурме вражеских батарей на мысе Крестовый. Их подвиг — это не только история, это нравственный ориентир для всех нас.

- Это святое место для каждого жителя страны, особенно для мурманчан - отметил депутат Законодательного собрания Республики Карелия Леонид Лиминчук. - Сколько жизней положили наши отцы и деды, чтобы защитить нашу свободу! Мы помним это, и сейчас прилагаем все усилия, чтобы сделать жизнь следующих поколений лучше. Мы видим, как развивается Мурманск, какие усилия принимает власть и жители, чтобы сделать этот Арктический регион удобным, комфортным и безопасным.

