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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.25 11:00

Парламентарии Северо-Запада России поддержали предложения Мурманской областной Думы по вопросу утилизации автомобильных шин

В Госсовете Республики Коми 3 апреля состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по экологии. В нём принял участие председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Артур Попов.

В центре внимания парламентариев Северо-Запада – вопросы, связанные с промышленной безопасностью и усилением контроля за опасными производственными объектами в регионах СЗФО. Также депутаты рассмотрели инициативы по совершенствованию законодательства в сфере утилизации твердых коммунальных отходов и распределения средств экологического сбора.

Артур Попов выступил по теме утилизации автомобильных шин. Он отметил, что ежегодно на территории регионов Северо-Запада России образуются несанкционированные свалки старых автопокрышек. До 2019 года они размещались на объектах захоронения отходов. С января 2019 года, после запрета вывозить использованные шины на мусорные полигоны, механизм утилизации отслуживших покрышек до сих пор законодательно не урегулирован.

– Для решения этого вопроса предложил внести изменения в законодательство об отходах производства и потребления и предусмотреть возможность создания единого регионального оператора по обращению с отходами IV класса опасности (кроме ТКО и автомобильных покрышек), – прокомментировал итоги заседания Артур Попов. – Далее – направлять средства экосбора конкретным регоператорам для организации в регионе производства по утилизации покрышек, утвердив единый тариф на оказание услуг по их вывозу и утилизации. Кроме того, необходимо закрепить за региональными операторами организацию отдельных площадок для приема шин от граждан на безвозмездной основе и от организаций по установленному тарифу.

Комитет поддержал предложение Мурманской областной Думы об обращении к Министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову о совершенствовании механизмов правового регулирования распределения средств экологического сбора, уплаченного в отношении автомобильных шин, и рекомендовал вынести вопрос на рассмотрение Конференции ПАСЗР в Архангельске

Также на заседании поднимался вопрос изменения сроков приведения действующих полигонов для ТКО в соответствие с едиными требованиями к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО и получения организациями, осуществляющими эксплуатацию  полигонов (объектов 1 категории), комплексного экологического разрешения.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/032/5038s9gjm7b9w0svmzmlk563tcc09vqi.jpg

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