Парламентарии Северо-Запада России поддержали предложения законодателей Мурманской области

Глава регионального парламента Сергей Дубовой в Пскове 6 июня принял участие в заседании президиума и конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В центре внимания парламентариев - вопросы регулирования социальной сферы, лесного, пенсионного, бюджетного законодательства.

Сергей Дубовой выступил с предложением расширить перечень муниципальных образований, относящихся к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, в целях установления социальной пенсии по старости.

В настоящее время складывается ситуация, при которой саамы и ненцы, проживающие в населённых пунктах в районах Крайнего Севера, не включенных в перечень, не имеют права на социальную пенсию по старости по достижении возраста 50 и 55 лет. В частности, предлагается в раздел «Мурманская область» включить весь Ковдорский муниципальный округ, а также Терский муниципальный район.

Парламентская Ассоциация приняла решение обратиться по данному вопросу к председателю правительства Российской Федерации.

Также парламентарии Северо-Запада поддержали другую инициативу законодателей Мурманской области – о разработке правил определения национальных туристских маршрутов на арктических территориях Российской Федерации.

В настоящее время определение национальных туристских маршрутов осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными правительством Российской Федерации, которые едины для всех субъектов страны. При этом выполнение отдельных критериев, установленных правилами отнесения маршрута к национальным туристским маршрутам, является затруднительным в условиях Арктики.

Предлагается рассмотреть возможность разработки правил определения национальных туристских маршрутов на арктических территориях либо внести дополнение с учётом специфики организации туристских путешествий в суровых природно-климатических условиях Арктической зоны. Кроме этого, парламентарии считают важным включение в состав экспертного совета по определению таких маршрутов специалистов-экспертов, которые знакомы со спецификой арктических регионов.

Данное обращение планируется направить министру экономического развития Российской Федерации Максиму Решетникову.

Следующая конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России пройдет в Вологде в ноябре этого года.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30294/