Парламентарии Северо-Запада России в Ловозерском округе познакомились с реализацией мер поддержки саамов

В рамках рабочей программы постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов в Мурманской области 27 февраля состоялся визит законодателей в Ловозерский округ.

Парламентарии ознакомились с деятельностью Северного национального колледжа – филиала ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж». В ходе посещения учебного заведения они осмотрели класс саамского языка, творческую мастерскую и лабораторию, смогли увидеть постановку на саамском языке и пообщаться с преподавателями и студентами.

С традиционными ремеслами и видами хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа Севера гости могли познакомиться во время посещения Территориального отдела истории, культуры и быта Кольских саамов, а также фермы «Олений двор» в Лопарском.

В ходе встречи с главой Ловозерского округа Евгением Магомаевым парламентарии заострили внимание на мерах поддержки, способах привлечения специалистов в муниципальный округ для реализации проектов.

Председатель постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов Матвей Чупров подчеркнул, что очень символично, что в Год единства народов России именно с вопроса о мерах государственной поддержки, направленных на социально-экономическое и культурное развитие саамов началось заседание комитета на площадке Мурманской областной Думы.

- Все представители северных регионов с интересом посмотрели, как реализуется программа по поддержке саамов в Мурманской области, узнали о новых проектах, как организована хозяйственная деятельность саамских общин. Сегодня одна из главнейших задач - это привлечение в Арктику специалистов, создание условий для того, чтобы жить и работать на Севере было комфортно, чтобы позиции российской Арктики укреплялись, и она оставалась заселенным регионом. Не менее важная задача – сохранение языка и традиционных отраслей хозяйствования коренных народов Севера. Вкладывая дополнительные средства в оленеводство, мы должны понимать, что поддерживаем не только сельское хозяйство, но и коренные народы, сохраняем их самобытность, особый культурный код нашей многонациональной страны, без которого, наверное, и Россия бы не состоялась и была бы совершенно другой.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33927/

