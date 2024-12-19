Парламентарии совершенствуют региональное законодательство

На заседании комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили законопроект, который вносит изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области.

Предлагается привести региональное законодательство в соответствие с изменившимися федеральными законами. В частности, после упразднения и передачи полномочий избирательных комиссий муниципальных образований в территориальные избиркомы, в августе этого года был принят закон, который исключил из текста нормативно-правовых актов о муниципальной службе и о коррупции ссылки на муниципальные избиркомы. Аналогичные изменения предлагается внести в региональные законы. Кроме того, законопроект уточняет перечень документов, предоставляемых гражданином при поступлении на муниципальную службу, а именно – кандидату на муниципальную должность необходимо предоставить кроме документов об образовании, ещё и документы о квалификации.

Парламентарии также обсудили обращение коллег из Орловской области в Государственную Думу РФ по вопросу ужесточения ответственности за систематическое уклонение от возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилактическое мероприятие, лечение от наркомании или медицинскую реабилитацию. В настоящее время лицо, уклоняющееся от лечения от наркомании, может быть привлечено к административной ответственности неоднократно в течение всего периода исполнения возложенной судом обязанности. Таким образом, административное правонарушение может повторяться бесконечное количество раз. Орловские депутаты предлагают применять уголовное наказание к таким «уклонистам», если они были привлечены к административной ответственности за данное правонарушение не менее трёх раз.

– В России действует Стратегия антинаркотической политики до 2030 года, – пояснил Владимир Мищенко. – Предусмотрены серьёзные меры по снижению спроса на немедицинское потребление психоактивных веществ, в том числе излечение наркозависимых. За последние 10 лет суды вынесли решения об обязанности пройти диагностику или лечение в отношении более полумиллиона россиян. Однако, большая часть наркозависимых уклоняется от исполнения таких решений. Поэтому считаю введение уголовной ответственности за систематическое уклонение отвечает целям и задачам государственной антинаркотической Стратегии.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31521/