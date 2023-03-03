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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 15:20

Парламентарии «сверили часы»: действующие ограничения на охоту на водоплавающую дичь в 15-километровой зоне от береговой линии морей Северного Ледовитого океана собираются снять

В региональном парламенте прошла рабочая встреча председателя профильного комитета Андрея Иванова с депутатом ГД Михаилом Кисляковым. В центре внимания были вопросы нормативного регулирования правил охоты.

- В настоящее время в северных регионах действует ограничение на охоту на водоплавающую дичь в 15-километровой зоне от береговой линии морей Северного Ледовитого океана, - отметил Михаил Кисляков. – На мой взгляд, давно назрела необходимость пересмотреть это ограничение.

По действующим правилам, охотиться на такие виды птиц в этой зоне могут только представители коренных малочисленных народов севера и жители населённых пунктов, расположенных непосредственно на берегу моря.

- Северяне, проживающие за пределами 15-километровой зоны, должны иметь такие же права, как и их земляки, живущие на побережье, - подчеркнул депутат Государственной Думы. – Ограничение необходимо снять для всех жителей того или иного региона.

По мнению председателя комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Андрея Иванова, предложение депутата Государственной Думы следует поддержать:

- Данное ограничение, по сути, не имеет смысла, оно лишь создаёт неудобство для охотников, - сказал председатель комитета. – В местах гнездования созданы заказники, там охота запрещена, там в принципе запрещено находиться, даже без оружия. На краснокнижных птиц охотиться нельзя везде. А в остальном: разве имеет принципиальное значение, где добыты гусь или утка – в пределах 15 километров от побережья или дальше? Тем более, что в Мурманской области практически вся водоплавающая птица – пролетная, она появляется у нас только в периоды миграции.

Парламентарий подчеркнул, что возможность добывать водоплавающую дичь на побережье особенно важна для жителей отдаленных сёл, где такая охота является традиционным промыслом.

По словам Андрея Иванова, инициатива о внесении изменений в федеральное законодательство будет рассмотрена на заседании профильного комитета.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a58/mt2yres0qjljel5fgx0r8xbuyqpx8czy.JPG

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